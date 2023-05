I GIOVANI DELLA A.S.D. SPORT VALSASSINA AFFRONTANO LE SFIDE CON CORAGGIO E INCONTRANO UNA STELLA DEL BASKET

Data pubblicazione 22 Maggio 2023

COMO – Domenica è stata una giornata speciale per i bambini e i ragazzi delle squadre Under 10 e Under 12 dell’Asd Sport Valsassina. Impegnati nella fase regionale del trofeo Polisportivo Csi nei pressi di Como, i giovani cestisti si sono confrontati con squadre provenienti da Milano e Mantova, affrontando avversari di un livello tecnico nettamente superiore.

Nonostante ciò, hanno dimostrato coraggio, tenacia e la voglia di dare il massimo in ogni sfida.

Sotto la guida del coach Ferdi e degli aiutanti Alessandro, Stefania, Davide e Nicola, i ragazzi hanno affrontato incontri duri e difficili, ma non si sono mai arresi. La presenza attenta e dedicata di Alessandro, Stefania, Davide e Nicola ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, fornendo il supporto necessario ai giovani cestisti.

Durante uno dei match, i giovani cestisti hanno avuto l’incredibile occasione di incontrare Paul Biligha, una delle stelle dell’Olimpia Milano. Biligha, talentuoso giocatore di origine camerunese, accompagnava sua figlia a una delle partite Under 12 e si è dimostrato estremamente disponibile e affabile con i giovani atleti. Non solo ha concesso loro una foto ricordo indimenticabile, ma ha anche risposto alle domande dei ragazzi.

La curiosità di uno dei piccoli cestisti è stata rivolta direttamente a Paul, chiedendogli se un giorno potrà diventare come lui. La risposta del campione è stata sincera e motivante: “Certo che sì, ma dovrai lavorare tanto, molto duramente per arrivarci. Ma sono sicuro che ci riuscirai.” Queste parole hanno lasciato un’impronta profonda nei cuori dei giovani giocatori, che hanno compreso l’importanza del duro lavoro, della dedizione e della perseveranza nel raggiungere i propri obiettivi.

Paul Biligha è un’incarnazione vivente dell’eccellenza nel mondo del basket. Nato il 10 aprile 1990, l’atleta camerunese ha costruito una carriera straordinaria, diventando un pilastro dell’Olimpia Milano e militando anche nella Nazionale italiana. Con la sua statura imponente, Biligha è un difensore temibile, in grado di controllare la zona con maestria. La sua presenza sul campo è caratterizzata da una combinazione di forza fisica, abilità tecniche e una determinazione senza pari.

Oltre a essere un atleta di successo, Paul è anche un modello di integrità e umiltà. È noto per il suo impegno nel supporto e nell’ispirazione dei giovani talenti, incoraggiandoli a perseguire i loro sogni nel mondo dello sport. La sua gentilezza nel concedere del tempo ai giovani cestisti dell’Asd Sport Valsassina lo ha dimostrato ancora una volta.