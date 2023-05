Data pubblicazione 26 Maggio 2023

PREMANA – In atto i soccorsi a un ciclista caduto in zona impervia nel Premanese – in particolare nell’area dell’Alpe Caprecolo. Il fatto intorno alle 14:30 di oggi, sabato.

Sul posto una squadra del Soccorso Alpino e l’eliambulanza del 118 decollata dalla base valtellinese di Caiolo.

Mancano al momento ulteriori dettagli sull’episodio di cronaca, aggiornamenti in questa stessa pagina – appena disponibili.

RedCro

*In copertina: immagine di repertorio VN