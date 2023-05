LETTERE A VN: A BARZIO CAOS IN DISCARICA E PUZZA DI GAS. “STRADA COLABRODO” TRA BALISIO E CREMENO

Data pubblicazione 27 Maggio 2023

VALSASSINA – Piovono segnalazioni nella casella posta di Valsassinanews, con diversi cittadini che lanciano avvertimenti su situazioni fuori dal comune tra Ballabio e Barzio.

Si parte proprio dall’altopiano, dove “da due giorni si sente odore di gas nei pressi del grande scavo realizzato per il sottopasso della futura ciclabile“, come spiega un abitante.

Sempre a Barzio caos in discarica: “Volevo segnalare che il centro raccolta rifiuti, aperto anche oggi, sabato 27 maggio, era chiuso e presidiato dalla polizia locale, che mandava via le persone a malo modo, maleducatamente e senza dare spiegazioni”.

Si chiude poi con la mala condizione dell’asfalto valsassinese. “È possibile fare un reportage sulle condizioni delle nostre strade che vanno dalla rotonda dove c’è la postazione della croce rossa di Ballabio per venire a Cremeno? Dopo i lavori, la strada in questione è un vero colabrodo, fondo sconnesso, segnaletica stradale quasi del tutto scomparsa per non parlare poi del fondo stradale sul ponte della Vittoria. Per noi residenti, villeggianti e turisti, tutto questo non è un buon biglietto di ricevimento”.