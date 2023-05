MUORE A 75 ANNI PIERCARLO FONTANA, PRESIDENTE ONORARIO ASC BALLABIO

Data pubblicazione 27 Maggio 2023

BALLABIO – Scomparso all’età di 75 anni Piercarlo Fontana, figura nota in paese in particolare per aver presieduto a lungo l’ASC Ballabio – realtà sportiva e culturale alla guida della quale gli era subentrato nel 2019 Carlo Brivio e della quale era rimasto presidente onorario “per aver, prima come consigliere e poi come presidente, in oltre vent’anni dato un contributo eccezionale alla crescita dell’Associazione e più in generale alla crescita del movimento sportivo sul territorio”…

