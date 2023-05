“SICUREZZA” IN ALTOPIANO: IL SOTTOSEGRETARIO MOLTENI VISITA IL SINDACO, ANCHE GLI ARTIGIANELLI SUL PIATTO

Data pubblicazione 29 Maggio 2023

CREMENO – Passa anche per l’Altopiano valsassinese il lungo itinerario del Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, esponente canturino della lega che ha visitato Chiavenna, Colico e infine Cremeno.

Qui ha incontrato il sindaco Pier Luigi Invernizzi, al quale ha “manifestato la vicinanza del Governo e ha attenzionato la situazione della gestione dei migranti” al CAS degli Artigianelli alle Casere.

Luogo dove l’altro giorno si è fatto festa parlando di accoglienza (presenti esponenti di Forza Italia Lecco, nell’immagine qui sotto) – non esattamente un luogo problematico come invece traspare dalle note di politici e amministratori relative al passaggio lecchese del rappresentante del Governo.

Se infatti a Colico – dove Molteni ha affrontato con il sindaco Monica Gilardi e il suo vice Ielardi il tema dello spaccio nella zona dell’Alto Lario – la questione della pubblica sicurezza è in qualche modo degna di nota (e finora irrisolta), le condizioni di questo angolo di Valsassina non appaiono particolarmente improntate all’allarme sociale.

ll sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza ha comunque ringraziato l’ospite itinerante.

“Poter contare sulla presenza al governo di uomini come l’amico Nicola Molteni è un vero valore aggiunto per il territorio e ci permette di avere un interlocutore privilegiato al quale segnalare situazioni che meritano attenzione per rafforzare la sicurezza e l’ordine pubblico in tutta la Provincia di Lecco” ha dichiarato Piazza.

SOPRA Molteni e Piazza in visita al CAS delle Casere a Cremeno