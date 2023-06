A MARGNO SECONDO TORNEO “DÖL CHILE”, IN MEMORIA DI ACHILLE GOBBI. VINCONO SUBITO CS MARGNO E AVIS BELLANO

Vittoria facile per il Margno, un nettissimo 5-0 con miglior giocatore del match Dino Bellati.

A seguire, altra vittoria “semplice” quella dell’Avis Bellano sul Gaina (4-1). In questo caso “man of the match” è stato nominato Davide Moreschi.

Prossimi incontri domani sera, mercoledì, sempre a Margno.

RedAlV