CARTELLINO GIALLO PER ZEUS. PROTOCOLLO ANTI STALKER PER PREVENIRE GLI ABUSI E ACCOMPAGNARE LE VITTIME

Data pubblicazione 7 Giugno 2023

LECCO – Un progetto di intesa che tutela la maltrattata agendo sul maltrattante, questo è il “Protocollo Zeus” realizzato tra la questura di Lecco e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, nella persona di Paolo Giulini, criminologo clinico e presidente CIPM, e nello studio di psicotraumatologia e terapia EDMR “La Tartaruga” di Lecco.

La convenzione, firmata proprio questa mattina tra Giulini e il questore di Lecco Ottavio Aragona, ha l’obiettivo di prevenire la degenerazione di comportamenti violenti come cyberbullismo, stalking e in particolare violenza domestica, tramite il provvedimento di “ammonimento” erogato dalla questura. Ad esso segue la presa in carico del maltrattante tramite percorsi di recupero.