MINI TUNNEL PER LA NUOVA CICLABILE ALLA FOLA: “SOLO PER MAGRISSIMI?…”

Data pubblicazione 6 Giugno 2023

BARZIO – Riceviamo e volentieri pubblichiamo (specie per la sana ironia dello scritto) una email corredata da fotografie, a firma di un nostro lettore – villeggiante sull’Altopiano.

Si riferisce alla realizzazione, in corso proprio in questi giorni, della mini galleria prevista nel progetto di estensione della pista ciclabile della Valsassina, che come noto salirà dalla piana dove ha inizio il suo percorso (in zona Comunità Montana) per salire verso Barzio e Cremeno.

Spettabile redazione Valsassinanews,

nel ringraziarvi per l’opera di informazione quotidiana che ci proponete, mi permetto di aggiungere a quest’ultima un mio modesto contributo, in parole e immagini.

Passando per la strada della cosiddetta Fola o Folla, ho incontrato i lavori di quella che mi risulta essere la costruenda nuova tratta di ciclabile, diretta a Barzio. Io peso una settantina di chili e mi diletto di menar le pedivelle anche lungo la bellissima pista che da anni onora al meglio la Valsassina, partendo da poco sotto e giungendo ormai fino a Tartavalle; mi chiedo però se chi ha una stazza maggiore della mia riuscirà poi a utilizzare l’angusto tunnel che vedo nascere in questi giorni. Le dimensioni del quale un po’ mi inquietano, richiamandomi incubi all’insegna della ristrettezza di spazi che di tanto in tanto tormentano le mie notti.

Posso naturalmente andare errando – nel qual caso chiedo fin d’ora scusa ai progettisti; certo, a occhio e croce se il manufatto si baserà su quel che vedo, sarà arduo incrociarsi tra biciclette in quel bugigattolo che mi auguro di lunghezza breve – onde evitare spiacevoli “pelature” tra contrapposti sopravvenenti. Salvo incroci tra magrissimi pedalatori.

Come che sia, resto lieto dello sviluppo della già notevole pista valsassinese e mi auguro che anche questa estensione ” in verticale ” direzione Altopiano contribuisca a migliorare l’offerta turistica che il vostro territorio ben si merita.

In fede e con stima,



Piero De Grandi