L’ASILO DI MAGGIO CHIUDE PER SEMPRE. GLI 8 BIMBI ANDRANNO ALTROVE

Data pubblicazione 6 Giugno 2023

CREMENO – Niente da fare per l’asilo di Maggio, la scuola materna “Gina Manzoni” dopo un secolo di storia chiude i battenti. Per i genitori degli otto bambini potenzialmente iscritti al prossimo anno scolastico non resta che scegliere un’altra scuola: solo l’altopiano offre posti a Cassina e a Barzio, poi ci sono le realtà del centro valle o di Lecco alle quali i familiari potranno rivolgersi.

Un mese fa l’assemblea pubblica nella quale il consiglio direttivo aveva comunicato ai genitori e alla comunità le difficoltà nel proseguire la mission, la decisione definitiva sarebbe dovuta arrivare a stretto giro invece si è preso del tempo per valutare alternative. Alla fine purtroppo la sensazione percepita un po’ da tutta l’assise la sera del 5 maggio ha trovato ufficialità. Non ci sono soluzioni e l’asilo chiuderà. Con ogni probabilità per non aprire mail più.

Un duro colpo per Maggio, frazione che negli ultimi anni ha visto aumentare il numero di abitanti ma allo stesso tempo si è svuotata di negozi e servizi alla popolazione.

RedCre