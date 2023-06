Data pubblicazione 13 Giugno 2023

MARGNO – Continuano le emozioni al “Torneo dol Chile” in memoria di Achille Gobbi in quel di Margno. Lunedì 12 giugno la quarta serata della prima fase ha visto il Ragno Orobic Cafè avere la meglio per 3 reti a 2 sulla Omeba Srl, con Alessandro Arrigoni miglior giocatore.

Nel secondo match i Laghettesi a valanga sull’Oratorio Pontiggia, con un clamoroso 10-1 finale mentre Robin Paganini si aggiudica il titolo di Mvp.