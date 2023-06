CALCIO: NO AL MAXISCHERMO PER FOGGIA-LECCO. TV ACCESE SU RAI2 E NEI BAR

Data pubblicazione 13 Giugno 2023

LECCO – “Il sistema dei diritti televisivi vieta la proiezione sui maxischermi nelle piazze: abbiamo chiesto un’autorizzazione specifica per questa partita, ma l’anima commerciale del calcio non contempla la voglia di stare insieme per tifare la propria squadra anche quando la proposta arriva da una Pubblica Amministrazione”. Così gli assessori Giovanni Cattaneo ed Emanuele Torri annunciano l’impossibilità di riunire la cittadinanza in piazza per la gara tra Foggia e Lecco, in programma questa sera alle 21.30.

“Dopo un’attesa durata 50 anni – proseguono gli assessori – ci giochiamo una partita che per noi vale come una finale mondiale: abbiamo proposto il maxischermo alla Piccola per la partita di questa sera pensando, come successo già mille altre volte per eventi analoghi in mille comuni d’Italia, che fosse sufficiente utilizzare il segnale del servizio pubblico (la partita verrà infatti trasmessa su Rai2). Invece sono arrivate comunicazioni e diffide legali, e ancora questa mattina la Lega Calcio ha negato l’autorizzazione a trasmettere la partita di andata della finale playoff in programma questa sera, poiché non è possibile superare i vincoli contrattuali esistenti”.