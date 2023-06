LA PROTESTA: “SITUAZIONE DISASTROSA AL PUNTO PRELIEVI DI INTROBIO”

Data pubblicazione 17 Giugno 2023

Buongiorno,

volevo segnalare la disastrosa situazione del Punto Prelievi di Introbio. Stamattina [15 giugno, ndr] solita storia, ritardi su ritardi. Son entrata alle 7.00 e avevo davanti già 12 persone e son uscita alle 8.30.La cosa inaccettabile è tenerci 5 minuti per fare un’accettazione.

Un giorno è il PC, stamattina le ricette, poi magari a dette delle impiegate non van neanche bene le impegnative perché sbagliano i medici le esenzioni. È inaccettabile una cosa del genere. Ok un giorno ci può stare ma sempre no.

Ci riusciranno mai ad essere più veloci? oppure che si faccia l’accesso con la prenotazione come con il TuPassi.

B.R.