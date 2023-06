L’OPINIONE: “BRUTTA FIGURA DEI PADANI. TUTTI CONVOCATI IN GRAN SEGRETO”

Data pubblicazione 30 Giugno 2023

Brutta sorpresa ieri pomeriggio per le vecchie e nuove truppe cammellate dei padani e populisti che più populisti non si può, che hanno dovuto incassare una sonora sconfitta durante lo scrutinio per il rinnovo del Collegio sindacale e Società di revisione di Lario Reti Holding, importante partecipata lecchese che si occupa del ciclo integrato delle acque in tutta a provincia di Lecco.

E scusate se è poco! Visto come è andata, forse, legaioli e company, dovrebbero dotarsi di un pallottoliere e imparare a far di conto: erano presenti due liste, una ha stravinto con un perentorio 70% dei partecipanti al voto mentre i perdenti, di cui sopra, hanno “incassato” un misero 24. Un figurone non c’é che dire! Se il buongiorno si vede dal mattino… I candidati della Lista 1, tutti riconfermati, ringraziano di cuore!

Il campanello d’allarme deve essere subito suonato dalle parti di via Bellerio se già questa sera i nostrani e residuali emuli del glorioso Alberto da Giussano, come gruppo politico, si ritrovano nei locali della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera per rinserrare le fila in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e, se possibile, per evitare altre così magre figure.

Sindaci tesserati ma anche aficionados di vario tipo si sono infatti dati appuntamento quasi in gran segreto nella sede istituzionale dell’ente montano per eccellenza e per quanto si sa e risulta pure a chi scrive, sono proprio gli unici a farlo. Le altre forze politiche rappresentate nell’assemblea comunitaria, invece, per prendere le più importanti e gravi decisioni, si trovano con le gambe sotto al tavolo in qualche ristorante della zona e non vanno certo alla fornace dei Mantovani ad accender la luce. Con l’augurio che lorsignori, come si conviene, paghino puntualmente anche l’obolo di rito.

Un ex leghista molto convinto