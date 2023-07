Data pubblicazione 6 Luglio 2023

LECCO – La Calcio Lecco ha depositato il ricorso in Figc per l’iscrizione alla Serie B e si attende per domani, venerdì, la decisione del Consiglio Federale.

In caso di risposta negativa ai legali della famiglia Di Nunno resta un’ultima possibilità, ovvero presentare un reclamo al Consiglio di Garanzia del Coni (che ne discuterà il 20 o 21 luglio). Al contrario, ovvero se il Consiglio Federale ammettesse il Lecco nel campionato cadetto…