FRAGOMELI (PD): “A SCUOLA NON È IMPOSSIBILE SISTEMARE I NUMERI: SPECIFICITÀ DELL’ALTA VALLE DA NON PERDERE”

Data pubblicazione 5 Luglio 2023

LECCO – È stato un incontro positivo quello tra il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo e Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd (in copertina), che lo aveva annunciato pochi giorni fa per discutere dell’eventuale soppressione dell’Istituto comprensivo di Premana. “Abbiamo affrontato la questione da un punto di vista tecnico, perché poi da quello politico sarà il territorio a dover decidere – specifica subito il dem –. E per quanto riguarda i numeri è emerso che non è facile, ma nemmeno impossibile, per gli anni a venire, formare le classi. Il punto vero è la scelta se mantenere o meno l’autonomia di Premana e quindi il suo istituto comprensivo”.

Fragomeli ha ribadito “la necessità di salvaguardare la specificità montana dell’Alta Valle, considerato che si tratta dell’unica vera area interna della provincia di Lecco, peraltro anche finanziata con fondi nazionali. Il dirigente dell’Ufficio scolastico ha compreso bene quello che intendo e ha dimostrato disponibilità, in attesa di capire cosa decideranno i sindaci, il territorio, la politica. Ma anche Regione Lombardia in merito all’autonomia scolastica”.

Insomma, l’Istituto comprensivo di Premana non è dato per spacciato, assicura il consigliere Pd: “Nelle prossime settimane dialogherò con i sindaci, auspicando una disponibilità di tutti a confrontarsi. Ribadisco che per noi l’Alta Valle va preservata e la presenza dell’istituto comprensivo in questo è fondamentale, non dobbiamo perderlo magari per pochi numeri che si possono benissimo sistemare”.