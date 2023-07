PRIMALUNA. UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, MA IN CICLABILE ANCORA VANDALISMI

Data pubblicazione 6 Luglio 2023

PRIMALUNA – A Primaluna in poche ore due episodi dal valore radicalmente opposto: una panchina è stata dipinta di rosso contro la violenza sulle donne mentre altre panchine sono state nuovamente danneggiate da ignoti senza alcun senso civico.

Prima la notizia positiva. Sotto le scuole primarie, i ragazzi del progetto Living Land hanno dipinto una panchina di rosso come simbolo del rifiuto della violenza sulle donne. “Ragazzi fantastici – commenta l’amministrazione comunale -. Complimenti e grazie per questo segnale importante, siamo orgogliosi di voi”.

Un report pubblicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale evidenzia, solo nel periodo 1 gennaio-2 luglio 2023, 163 omicidi con 60 vittime donne, di cui 48 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 28 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. “Questo non è più accettabile – vogliono ribadire dal Comune – e se sei vittima di violenza o stalking chiama il numero gratuito 1522, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Gli operatori rispondono in più lingue, assicurando l’anonimato, e forniscono sostegno psicologico e giuridico, nonché l’indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui rivolgersi”.

Nelle stesse ore, purtroppo, un’altra panchina (di ricarica elettrica, lungo la ciclabile) veniva manomessa, per la seconda volta in poco tempo. Di fronte, danneggiate altre due panchine in legno in una piccola area attrezzata con tavolino.

Un consiglio per questo episodio arriva da una amministratrice: “Chiedo agli autori uno sforzo di intelligenza: dai che ce la fate. Pensateci, rovinate beni della comunità pagati con soldi pubblici, i vostri. Aiutiamoci a rispettare e a rispettarci, non serve a nulla spaccare. Se non vi piace sedervi e le panchine vi sono antipatiche, godetevi invece la passeggiata sulla ciclabile, che è bellissima, e se proprio siete arrabbiati con il sistema potete addirittura provare a correre. Sfoga lo stress e fa benissimo!”