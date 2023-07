ARRIVA A BARZIO LA FANFARA DEI BERSAGLIERI. STASERA SFILATA E CONCERTO

Data pubblicazione 8 Luglio 2023

BARZIO – Oggi, sabato 8 luglio la fanfara dei Bersaglieri di Lecco a Barzio, ospite della locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, per un concerto alle 21 in piazza Garibaldi. La serata sarà preceduta, dalle 18.45, dalla sfilata per le vie centrali del paese che culminerà con la deposizione di una corona al monumento dei Caduti in piazza Garibaldi. Parteciperà alla sfilata anche il Nucleo delle Uniformi Storiche dell’Ispettorato ANC della Lombardia.

La Fanfara dell’A.N.B. Sezione di Lecco, costituita il 28 settembre 1997 su iniziativa dell’allora presidente Erminio Berizzi, è dedicata al Bersagliere Guglielmo Colombo fondatore della locale sezione. Fin dalla sua nascita la Fanfara è diretta dal Capo Fanfara Bersagliere Luca Losa. Attuale presidente è il Bersagliere Piergiuseppe Mapelli. L’organico è formato da un gruppo di Bersaglieri in congedo del lecchese e delle zone limitrofe, uniti dalla comune passione per la musica e da legami di amicizia maturati nel corso del servizio militare.

Nei suoi 26 anni di attività La “Guglielmo Colombo” ha partecipato a molteplici raduni e manifestazioni sull’intero territorio nazionale. Da ultimo la presenza a Roma lo scorso 18 giugno in occasione della ricorrenza del 187° anniversario della costituzione del Corpo dei Bersaglieri dove la Fanfara di Lecco ha partecipato alla manifestazione ufficiale presso il complesso monumentale michelangiolesco di Porta Pia, sede del Museo Storico dei Bersaglieri e, successivamente, ha eseguito tre interventi musicali in piazza del Quirinale, in piazza Trevi e in piazza San Silvestro.

La Fanfara “Guglielmo Colombo” è molto richiesta anche all’estero dove ha partecipato a numerose manifestazioni e parate militari. Da evidenziare la partecipazione al Gyeryong World Military Festival in Corea del Sud nel 2010 e la partecipazione al Festival Internazionale di Musica Militare organizzato sulla Piazza Rossa di Mosca nel 2011. Nel prossimo mese di settembre la Fanfara di Lecco parteciperà all’Internationales Upper Austria Tatoo 2023.

Quella di oggi a Barzio sarà un’occasione imperdibile per vedere all’opera sul nostro territorio la fanfara dei fanti piumati di Lecco.