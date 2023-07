GIUMELLO E PAGLIO IN BUS. COLLEGAMENTO SETTIMANALE DA CASARGO

Data pubblicazione 17 Luglio 2023

CASARGO – Da domani, martedì 18 luglio, è attivo il servizio di collegamento autobus con gli alpeggi. L’iniziativa è stata ideata per consentire di raggiungere le località montane anche a chi non dispone di un mezzo proprio o preferisce raggiungere gli alpeggi in tranquillità.

Martedì, e i sabati 5 e 19 agosto, la navetta farà andata e ritorno per l’Alpe Giumello; mercoledì, e i sabato 12 e 26 agosto, direzione Alpe Paglio.

Il biglietto costa 2,50 euro a tratta e si può fare a bordo, gli orari e le fermate intermedie sono nella locandina che si può ritirare alle fermate del bus, all’infopoint o recuperare sul sito internet del Comune di Casargo.