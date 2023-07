TORNEO DEI COMUNI: “GIRONCINO” RINVIATO CAUSA TAMPORALE. GARE DI LUNEDÌ RECUPERATE DOMANI SERA

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

PRIMALUNA – Piani rovinati dal maltempo al Torneo dei Comuni valsassinesi. La giornata di ieri, che prevedeva le due sfide del “gironcino” per completare il quadro delle semifinaliste, è stata rinviata a causa dell’acquazzone che si è abbattuto sulle nostre latitudini.

Vista l’impossibilità di recuperare i match questa sera per le indisponibilità delle squadre, le partite Ballabio – Casargo/Crandola/Margno e Cortenova – Esino sono state rinviate a domani sera, mercoledì 26 luglio.

Questo fa slittare anche le semifinali, che verranno dunque giocate giovedì tra Cremeno contro la vincente tra Cortenova ed Esino e Premana che sfiderà una tra Ballabio e Casargo/Crandola/Margno.

Venerdì, per completare la tre giorni di calcio serale, squadre in campo per le finali.

RedSpo