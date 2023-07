MTB CROSS COUNTRY, TRASFERTA VENETA SFORTUNATA PER ANDREA ARTUSI (4°)

Data pubblicazione 27 Luglio 2023

MASER (TV) – Trasferta sfortunata per il biker valsassinese Andrea Artusi che ha partecipato al Campionato Italiano Mtb cross country a Maser, in provincia di Treviso. Gara molto tecnica e insidiosa, resa ancora più impegnativa dalla pioggia del giorno precedente.

Il favorito Fabrizio Pezzi prende subito la testa della gara, mentre Andrea si mantiene in zona podio fino all’ultimo giro quando, a un chilometro dal traguardo, tentando un sorpasso sull’amico Piermarteri, cade rovinosamente in un passaggio sopra una roccia, perdendo circa trenta secondi e “regalando” il sorpasso a due avversari. Demoralizzato si rialza, ma il recupero delle posizioni perse è ormai impossibile. Conclude così con un quarto posto che lascia un po’ di amaro in bocca. Un vero peccato e una grande delusione per l’atleta valsassinese iscritto alla Pavan Free Bike. “Un podio al Campionato Italiano sarebbe stato un risultato fantastico che mi avrebbe ripagato dei sacrifici fatti in allenamento, ma adesso bisogna voltare pagina e cercare di portare a casa ancora qualche vittoria (siamo a otto dall’inizio di quest’anno)”.

In gara per la Vam Race c’era anche il lecchese Marco Guerriero (Master 2) che purtroppo è stato costretto al ritiro a causa di un problema meccanico alla sua mtb.

RedSpo