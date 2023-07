A PASTURO UN GAZEBO PER IL TESSERAMENTO DI FORZA ITALIA

Data pubblicazione 29 Luglio 2023

PASTURO – Seconda serie di incontri con la popolazione della provincia di Lecco nell’ambito della nuova campagna di tesseramento al partito di Forza Italia e l’iniziativa ha toccato anche la Valsassina.

Il nuovo Coordinatore cittadino di Pasturo, Silvio Mazzoleni con Enzo Patuzzi storico militante locale di Forza Italia hanno, infatti, organizzato il loro gazebo in Viale IV Novembre proprio di fronte alla scuola elementare del paese. Agli attivisti e iscritti di Pasturo si sono uniti il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi e volti noti in Valsassina e in Provincia per la loro esperienza politica e amministrativa come Gianfranco Magni di Introbio, Nando De Giambattista di Perledo, Enrico Bianchini, Claudio Baruffaldi, Justin D’Ippolito e altri amici che si sono avvicendati al gazebo nell’incontro con i cittadini; questi ultimi si sono avvicinati per avere informazioni sul tesseramento e per scambiare le proprie opinioni con gli organizzatori di questo momento di incontro e confronto con gli elettori del posto ma anche con i turisti di passaggio.

“Dopo la sua recente nomina – dichiara Roberto Gagliardi – quella di stamattina è la seconda uscita pubblica per il coordinatore Silvio Mazzoleni che dopo gli impegni degli anni scorsi, di partito e nella locale amministrazione comunale, si è nuovamente reso disponibile a scendere in campo e con i suoi collaboratori farà certamente il bene del paese: chiamandosi anche lui Silvio come il nostro presidente Berlusconi, si ritrova ad avere già nel nome una marcia e una motivazione particolare e certamente saprà mettere a frutto il consistente bagaglio di esperienza che ha fatto di lui un punto di riferimento, non solo in paese, per coloro che da sempre votano Forza Italia ma lo sarà di sicuro anche per i molti indecisi e disaffezionati della politica che in lui possono vedere un esempio operativo al fine di migliorare l’apporto collaborativo a sostegno della prossima amministrazione comunale che dovrà saper coinvolgere il maggior numero di persone possibile e Silvio, in questo ruolo, è certamente l’uomo giusto al posto giusto”.