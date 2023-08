SUPERLAVORO DOMENICALE PER I SOCCORRITORI/INCIDENTI E CADUTE OVUNQUE

Data pubblicazione 6 Agosto 2023

VALSASSINA – Che giornata impegnativa, questa di domenica 6 agosto per i soccorritori – coinvolti a vario titolo in tanti interventi diversi sul nostro territorio. Si è iniziato già alle tre del mattino nei dintorni di Premana quando una 27enne è caduta in una zona impervia rimediando traumi e facendo scattare il primo allerta della giornata. Mobilitata l’ambulanza della Croce Rossa premanese, codice che da giallo è passato fortunatamente a verde e trasporto all’ospedale di Lecco in piena notte.

Intorno alle 10 del mattino Soccorso Bellanese all’opera in quel di Perledo dove, sulla Sp72 si è verificata una caduta dalla bicicletta da parte di un ciclista di 42 anni. Anche in questo caso, codice verde e ricovero al ‘Manzoni’ di Lecco per il ferito.

Poco dopo, a Pasturo, in zona Pialeral, una signora risultava dispersa in un punto impervio: è intervenuto il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino con i Vigili del Fuoco, la donna è stata successivamente ritrovata viva.

Passate le 11 da pochi minuti, codice rosso lungo la pista ciclopedonale a Primaluna per la caduta al suolo di un diciottenne su monopattino elettrico. Intervenuti ambulanza del Soccorso Centro Valsassina da Introbio ed elicottero, le condizioni del giovane sono poi state rivalutate e il ferito non corre pericoli di vita.

Altro codice giallo, a mezzogiorno, sul sentiero tra l’Alpe Paglio e il Pian delle Betulle – in territorio comunale di Casargo. Protagonista qui un ventenne, soccorso con l’ausilio della Croce Rossa di Premana (intervento non ancora descritto nei particolari da Areu).

RedCro