AUTOBUS D35. NEI NUOVI ORARI INVERNALI SPARISCONO LE CORSE DI FINE GIORNATA PER TORNARE IN VALLE

Data pubblicazione 9 Settembre 2023

LECCO – Resi noti gli orari della linea autobus D35 Lecco-Barzio-Taceno-Premana in vigore dal 12 settembre 2023 all’8 giugno 2024. Dopo gli aumenti dei costi dei biglietti con decorrenza 1 settembre, gli utenti del trasporto pubblico valsassinese dovranno fare i conti anche con la sparizione di diverse corse tardo-pomeridiane fondamentali per gli spostamenti di tanti pendolari.

Pubblicati sul sito dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in Valle e dintorni gli orari che saranno in vigore dal 12 settembre 2023 all’8 giugno 2024. Per quanto riguarda la linea D35 Lecco-Barzio-Taceno-Premana, se sono confermate le corse per il trasporto degli studenti e quelle festive, saltano all’occhio la cancellazione di alcune corse storiche pomeridiane e serali, con tutti i disagi del caso.

> SCARICA IL NUOVO ORARIO INVERNALE D35

Ad esempio dall’altopiano verso il capoluogo l’ultima corsa in discesa nei giorni scolastici è alle 17.08 da Barzio e alle 17.11 da Cremeno, quando negli anni precedenti era dopo le 18. Tuttavia per ovviare a questo disservizio si potrebbe far transitare dell’altopiano la corsa delle 18.10 Taceno-Lecco, anticipandone la partenza di pochi minuti.

Per quanto riguarda le ultime corse della sera dal capoluogo verso la Valle da segnalare la cancellazione di due “storiche”: quelle delle 19.10 e delle 20.10 per Barzio-Taceno che erano anche in coincidenza con i treni diretti in partenza da Milano Centrale per Lecco delle 18.20 (arrivo 19.02) e delle 19.20 (arrivo 20.02). Al posto di queste due corse ne è stata prevista una in partenza da Lecco per la Valsassina alle 19.40. Sparisce anche la corsa serale Taceno-Barzio delle 20.20.

Cancellazioni che avranno un enorme impatto in negativo sui pendolari dalla Valsassina e che si scoprono solo ad una attenta lettura dei nuovi orari. Si vocifera che alla base dei tagli vi sia una cronica carenza di personale, aggravato nel caso specifico dai recenti pensionamenti, ma sarebbe corretto che chi di competenza spieghi all’utenza – che con le proprie tasse cofinanzia il servizio di trasporto pubblico e sulla quale ricadono i disservizi – i motivi di questi peggioramenti.

RedEco