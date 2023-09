GIOVANI. RICERCA DEL LAVORO E TIROCINIO, 10 POSIZIONI CON LIVING LAND

Data pubblicazione 25 Settembre 2023

BELLANO – Un’opportunità imperdibile per dieci giovani disoccupati e inoccupati tra i 17 e i 28 anni residenti nell’Ambito di Bellano: è infatti aperto il bando “Ricerca attiva del lavoro e tirocinio retribuito di 4 mesi in azienda“, un’occasione di avvicinamento al mondo del lavoro, realizzata dall’Ambito di Bellano nella cornice del progetto Living Land di Consorzio Consolida, in connessione con il progetto IN-JOBs 4 NEET di Mestieri Lombardia.

I giovani selezionati parteciperanno ad un percorso formativo gratuito di otto incontri, dedicato alla ricerca attiva del lavoro, che insegni loro delle strategie per attivarsi in maniera efficace nella ricerca di un’occupazione lavorativa. Al termine del percorso, nel caso in cui i ragazzi non abbiano già trovato lavoro, verrà proposto loro uno stage a tempo pieno per un periodo di 4 mesi…