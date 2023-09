PRIMALUNA. NELLA NOTTE ACQUA CHIUSA IN PARTE DEL PAESE

Data pubblicazione 27 Settembre 2023

PRIMALUNA – A causa di interventi programmati, Lario Reti Holding sospenderà l’erogazione idrica dalle 23 di oggi, 27 settembre, alle 6 di domani mattina nel territorio di Primaluna e più precisamente nelle seguenti vie: VIA AI MONTI, VIA CARRALE, V.LE CARSO, VIA CASE NUOVE, VIA DEI CADUTI, VIA DEI REDUCI, VIA DELLA CROCE, VIA DELLA VIGNA, VIA A. DIAZ, VIA G. GALILEI, V.LO G. GARIBALDI, VIA G. MAZZINI, VIA NOCI, VIA ROMA, VIA A. TORRI, VIA VOLTA, VIA IV NOVEMBRE, VIA A. MAIOSTA, VIA MOLINARA, VIA MONTE GRAPPA, VIA MUNICIPIO, VIA ANNA M. PONZINIBIO, VIA PROVINCIALE, VIA RISORGIMENTO, VIA S. ROCCO, VIA G.B. TANTARDINI, VIA TORRIANI, VIA UMBERTO I, VIA VALLEGGIONE, VIA XXV APRILE, VIA ZANABONI.