CALCIO, IL CORTENOVA SOGNA: OGGI IL BIG MATCH CON LA PRIMA IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 8 Ottobre 2023

CORTENOVA – Entusiasmo alle stelle in casa Cortenova dopo l’ottimo avvio di stagione, con i dieci punti conquistati che valgono, ad ora, il secondo posto nella classifica di Seconda Categoria. Forse il modo ideale per prepararsi al primo vero big match dell’anno, in programma oggi, domenica 8 ottobre, quando i valsassinesi ospiteranno i primi della classe della Polisportiva Oratorio Bulciago, che con una marcia finora perfetta si staglia in cima a tutti a punteggio pieno.

Vincenti e convincenti le ultime prestazioni della squadra di Andrea Tantardini, che ha iniziato col piglio giusto la sua prima avventura con la formazione maggiore di Cortenova. Il 3-0 a Merate del weekend scorso è valso anche il primo clean sheet del campionato, mentre l’attacco, il migliore tra le 16 formazioni del torneo, sembra ormai una certezza.

Dando un occhio ai prossimi avversari, impossibile non sottolineare l’en plein di vittorie nelle quattro sfide finora giocate. Con 8 gol fatti e solo 2 subiti, il Bulciago è anche secondo per differenza reti (dietro al Cortenova). Miglior marcatore Luca Tentori, autore della metà dei goal totali realizzati dai brianzoli.

Gli ingredienti per un match più che avvincente sembrano esserci. Una vittoria permetterebbe al Bulciago di lanciarsi nella prima “mini-fuga” della stagione, cosa che i valsassinesi cercheranno di evitare mettendo in campo il carattere e le qualità dimostrate nelle ultime partite, per tentare il sorpasso e andare in cima alla classifica. Si gioca oggi alle 15 al centro sportivo Todeschini, come sempre dopo il match ampia cronaca su Valsassinanews.

RedSpo