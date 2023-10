RUN4CRI VALSASSINA: BERTOLDINI E INVERNIZZI SUGLI SCUDI. LE CLASSIFICHE

Data pubblicazione 30 Ottobre 2023

CASSINA VALSASSINA – Circa cento concorrenti hanno partecipato alla Run4Cri Valsassina, manifestazione podistica andata in scena a Cassina Valsassina e organizzata per raccogliere fondi da destinare alle attività della sezione locale della Croce Rossa.

Erano tre i percorsi tra cui scegliere, rispettivamente di 10, 7 e 3 chilometri maschili e femminili e, nonostante il clima non particolarmente favorevole, la risposta in termini di partecipazione è stata comunque positiva.

La gara da 10 chilometri se l’è aggiudicata Tiziano Bertoldini (Cri Valsassina) tagliando il traguardo in 38’31” con Luca Benedetti (Nordik Ski) secondo staccato di 2’57” e Mario Benedetti (Team Pasturo) a completare il podio in 41’48”. Tra le donne vittoria di Aurora Invernizzi (Nordik Ski) in 44’35” con Roberta Caverio (Team Pasturo) seconda in 53’07” e Ivana Maroni (individuale) terza in 55’48”.

Nella 7 chilometri ha trionfato Leonardo Milesi (Team Pasturo) in 33’51” con il compagno di squadra Andrea Colombo secondo in 34’29” e Ambrogio Artusi (Pol. Pagnona) terzo in 35’59”. Ilaria De Rocchi si è aggiudicata il successo femminile in 43’43” precedendo di 2’02” Valentina Combi; terzo posto per Alessia Ruzza in 46’37”, tutte in gara individualmente.

Infine, il percorso di 3 chilometri pensato per i più piccoli e per le famiglie: i più veloci a completarlo sono stati i fratelli Gabriele e Irene Devizzi, rispettivamente in 18’41” e 25’06”.