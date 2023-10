“ALLEVAMENTO E CASARO”, UN NUOVO INDIRIZZO DI STUDI AL CFPA DI CASARGO

Data pubblicazione 31 Ottobre 2023

CASARGO – Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo quest’anno ha scelto di ampliare la propria offerta formativa con l’introduzione di un nuovo indirizzo di studi, quello di Operatore agricolo, con il corso in Gestione dell’allevamento e casaro. Un’occasione per tutti i ragazzi dell’Istituto e per quelli che nel prossimo anno scolastico decideranno di intraprendere un percorso all’insegna dell’acquisizione di competenze specifiche per un futuro dedicato all’agronomia, alla gestione degli animali e alla lavorazione del latte.

Un indirizzo di studi innovativo, che il Cfpa di Casargo ha deciso di introdurre all’interno del proprio piano di studi per rispondere alle esigenze dei giovani che sul territorio non avevano la possibilità di acquisire conoscenze tecniche relative a un settore spesso trascurato dalle realtà formative.

L’allevamento del bestiame, l’agricoltura e la produzione casearia sono infatti fortemente radicati sul territorio, rappresentando settori un tempo vitali e oggi sempre più apprezzati e amati da un’economia alla costante ricerca dei prodotti a Km 0, biologici e certificati. Obiettivo del corso è quindi quello di fornire le competenze necessarie per avere successo in queste industrie in continua crescita.

L’indirizzo di Operatore agricolo – Gestione dell’allevamento e casaro sarà un’opportunità concreta per molti studenti, che si troveranno a studiare in un contesto stimolante e sempre ricco di iniziative e possibilità. Il corso, infatti, va a completare la già ricca offerta formativa del Cfpa di Casargo, che prevede da anni l’indirizzo agroalimentare e quello alberghiero, permettendo ai giovani di specializzarsi in Cucina e preparazione pasti, Servizi di sala e barman, Servizi di promozione e accoglienza o Panificazione e pasticceria.