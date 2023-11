METEO. DEBOLI PIOGGE DI PASSAGGIO, MERCOLEDÌ CON IL VENTO

Data pubblicazione 14 Novembre 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Sulla regione, fino a martedì pomeriggio, persistenti flussi in quota dai settori occidentali, prevalentemente stabili e poco umidi, che determinano transito di nuvolosità medio-alta e occasionali precipitazioni sui rilievi settentrionali. Tra martedì sera e le prime ore di mercoledì mattina leggero peggioramento causato da una veloce ondulazione instabile in transito verso est. Il suo successivo allontanamento favorirà per mercoledì un generale rinforzo della ventilazione e per giovedì una blanda rimonta anticiclonica. Venerdì possibile nuova e veloce instabilità; sabato correnti nordoccidentali poco umide e stabili.

Martedì 14 novembre cielo variabile con passaggi di nubi alte e stratificate, a tratti più compatte, specie in serata sui rilievi settentrionali. Addensamenti nelle ore notturne. Possibili deboli precipitazioni sui rilievi di confine, in serata possibili deboli anche sulle zone prealpine. Neve oltre 2600 metri. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico intorno a 4000 metri a sud, intorno a 3000 a nord, in brusco calo in tarda serata. Venti in montagna generalmente deboli e variabili la mattina, con qualche rinforzo sulle cime; dal pomeriggio rinforzi un po’ più estesi da sud su Appennino da nord sui rilievi settentrionali.

Mercoledì 15 novembre cielo variabile ed irregolare con addensamenti maggiori nelle prime ore, quindi poco nuvoloso con transito di velature; ampi spazi di sereno nel pomeriggio. Precipitazioni possibili deboli residue sui rilievi settentrionali in mattinata, successivamente poco probabili, salvo occasionale nevischio sui rilievi di confine. Neve oltre 1800 metri. Temperature minime e massime in calo in montagna. Zero termico intorno a 2000 metri. Venti in montagna moderati o forti settentrionali, anche a carattere di foehn.

Giovedì 16 novembre cielo poco nuvoloso, con addensamenti maggiori nelle ore notturne e ripetuto transito di velature; ampi spazi di sereno nel pomeriggio. Precipitazioni assenti, salvo occasionale e debolissimo nevischio sui rilievi di confine. Temperature minime e massime in calo. Zero termico intorno a 2100 metri. Venti in montagna generalmente deboli settentrionali con residui inforzi nelle prime ore.

Fonte Arpa Lombardia