MONTAGNA E CATTIVI CONSIGLI. IL CNSAS METTE IN GUARDIA DAI FINTI ESPERTI SOCIAL

Data pubblicazione 23 Novembre 2023

LECCO – Il CNSAS Lombardo chiede attenzione a come viene rappresentato l’andare in montagna sui social media: sempre più spesso, infatti, il CNSAS riceve segnalazioni di video o di foto che possono indurre in errore sui principi fondamentali della sicurezza.

Belle immagini, paesaggi incantevoli, ma magari attrezzatura non adeguata o consigli dati da persone non competenti. Andare in montagna, in particolare quando in quota ci sono neve e ghiaccio, richiede molta attenzione.

Ecco alcune domande da farsi prima di partire, valide in ogni situazione: ho consultato il bollettino meteo e valanghe? Sono abbastanza preparato per l’itinerario che ho scelto? Ho le scarpe giuste per camminare su neve e ghiaccio? So quali sono l’abbigliamento e l’attrezzatura per la montagna d’inverno? Conosco le principali norme di sicurezza dell’andare in montagna?