BIVACCO SUL DUE MANI, LA LETTERA: “LASCIATELO APERTO, NON È GIUSTO CHE PER POCHI VADA DI MEZZO CHI AMA LA MONTAGNA”

Data pubblicazione 1 Dicembre 2023

Buongiorno redazione Valsassinanews,

In questi giorni mi è capitato di leggere sia sul vostro giornale che in altre testate giornalistiche su i fatti spiacevoli che stanno capitando sul monte due mani.

Partendo che per me, è una cima molto amata sia per la vista che propone senza senza essere troppo impegnativa come tempistiche per arrivarci, ma anche a livello affettivo.

Vorrei fare delle considerazioni a riguardo soprattutto perché si legge di “alpinisti anarchici“ ma certe persone non vanno chiamate con quel termine nel vero senso della parola, chi ama la montagna non rovina, non impreca, ecc.ecc. , ma al massimo è costruttivo, ed educato.

Queste persone non vanno nemmeno considerate, perché nel loro io non sono nessuno e cercano solamente modo per chiedere attenzioni, come dice il detto, la madre degli imbecilli è sempre incinta per non dire S ….. con la maiuscola – scusate la mia volgarità.

Scusate il mio sfogo e mi auguro tanto che il CAI di Ballabio non perda tempo con personaggi del genere.

Lasciate che il bivacco resti aperto perché giustamente venga utilizzato per quello che dovrebbe essere la sua utilità, perché non è giusto che per pochi vadano di mezzo chi veramente ama la montagna.

Grazie

[Lettera firmata]