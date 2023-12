CALCIO, ALLE 16:15 LECCO-TERNANA: PER I BLUCELESTI VIETATO FALLIRE

Data pubblicazione 17 Dicembre 2023

LECCO – Ritorna nel suo fortino del Rigamonti-Ceppi il Lecco di mister Emiliano Bonazzoli dopo la sconfitta di Genova ospitando la Ternana del nuovo corso Roberto Breda, reduce da quattro risultati utili consecutivi, tra cui l’ultimo successo al Liberati (2-1) con la Feralpisalò e precedentemente l’1-3 con cui i rossoverdi espugnarono Cosenza.

Attualmente le aquile del Resegone vantano due lunghezze di margine sul team umbro (16 a 14), vantaggio che va assolutamente aumentato in questo scontro salvezza come sottolinea l’allenatore Bonazzoli in conferenza: “È una gara molto delicata, che vale il doppio e dirà a entrambe quale potrà essere il proseguo del campionato. Dovremo affrontare l’impegno con la testa giusta, dopo la parentesi negativa con la Sampdoria”.

Mister, loro sono in emergenza per quanto riguarda la difesa. “Non dobbiamo prenderli sottogamba – risponde Bonazzoli -, se non erro recuperano Capuano e in ogni caso ci sarà un giocatore esperto come Sorensen (dal 2010 al 2012 gioco nella Juventus collezionando 17 presenze, ndr). Di sicuro entreranno in campo con il coltello tra i denti, pronti a battagliare”.

Per quanto vi riguarda mancheranno, oltre al lungodegente Tenkorang, anche Pinzauti. “Esatto, dobbiamo decidere se schiereremo una squadra tra un centrocampo più folto o un attacco più forte – dice Bonazzoli -. Il modulo resta comunque a quattro nelle linea difensiva, la base resta quella con il 4-3-3 abbiamo avuto certezze e andremo avanti così”. Con i tre punti come obiettivo? “Di sicuro dobbiamo vincere, no non sentiamo il peso di doverlo fare a tutti i costi. Sappiamo dell’importanza della gara dovremo restare concentrati stando attenti alle loro ripartenze, i ragazzi ne sono consapevoli”.

Bonazzoli, il vostro è il terzultimo attacco della Serie B. Preoccupato? “In certe partite abbiamo costruito molto di più rispetto agli avversari, bisogna imparare a essere più cattivi sottorete – risponde il tecnico lecchese -. Poi in diverse occasioni i legni ci hanno impedito di andare in gol, è un periodo negativo e non siamo di sicuro una squadra che sa vincere 3-0. In questo senso magari poi capiterà che invece di un palo la palla entrerà. Ribadisco: bisogna essere più cinici vicino la porta”. Tra i pali è tornato disponibile Melgrati, lo scorso turno avete preferito lasciarlo in panchina. E domani con la Ternana? “Non abbiamo ancora deciso chi scenderà in campo tra lui e Saracco, vedremo”, conclude Bonazzoli.

Intanto anche in sede di calciomercato, le dichiarazioni del patron Paolo Leonardo di Nunno hanno ‘agitato’ l’ambiente. “A gennaio mando via dieci calciatori e ne arriveranno alcuni dal Lecce”, le sue parole. In quest’ottica, radio mercato segnala la possibile cessione di Buso all’Empoli in Serie A. A Lecco si vocifera pure di un interessamento del club di via Don Pozzi nei confronti di Mattia Destro, ex promessa del calcio italiano e ora in forza allo stesso club toscano.

Solo quattro i precedenti tra Lecco e Ternana: due in Serie B nel 1968/69 quando a Lecco finì 1-1 e a Terni vinsero i locali 2-1. Nel 2007/08 in Serie C, all’andata la Ternana s’impose ancora 2-1 mentre al Rigamonti i blucelesti fermarono gli umbri nuovamente sull’1-1. In sostanza si è pareggiato in casa e perso fuori. Arbitrerà il match di domenica alle 16:15 Minelli di Varese, assistenti Valeriani di Ravenna, Severino di Campobasso. Quarto uomo Gasperotti di Rovereto, Var Abbatista di Molfetta, Avar Nasca di Bari.

Alessandro Montanelli