CALCIO/IL LECCO DURA UN TEMPO, POI CROLLA: DA 2-0 A 2-3 CON LA TERNANA

Data pubblicazione 17 Dicembre 2023

LECCO – Scontro diretto per la salvezza al “Rigamonti-Ceppi“, dove il Lecco ospita la Ternana, penultima in graduatoria con due punti in meno dei lariani. Sfida delicata anche in virtù dei risultati sugli altri campi, con le vittorie di Feralpisalò, Ascoli, Spezia e Sudtirol che hanno accorciato i bassifondi della classifica. 4137 i tifosi sugli spalti, di cui quasi 300 nel settore ospiti.

Lecco subito più pimpante, con Buso e Di Stefano subito nel vivo delle manovre blucelesti. Sono loro a creare i primi pericoli alla Ternana, ma le rispettive conclusioni non inquadrano la porta. Al 14? ci prova Lepore da fuori, Iannarilli respinge in angolo. I lariani spingono forte e al 21? trovano la via del gol: Di Stefano illumina e serve Ionita, che non può sbagliare la rete dell’1-0. Scoppia la gioia dei tifosi, forse anche troppa: fumogeni in campo e gioco interrotto per circa cinque minuti…