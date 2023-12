BRAGA S.P.A. AZIENDA INNOVATIVA E SOSTENIBILE NEL MONDO DELLE PORTE

Data pubblicazione 18 Dicembre 2023

Braga S.p.A. è un’azienda italiana leader nel settore della produzione di porte in legno sia nel campo dell’edilizia che dell’hospitality, fondata a Casalmaggiore nel cremonese nel 1974. Si distingue per la fabbricazione di porte in legno di elevata qualità, affermando l’eccellenza del Made in Italy.

L’azienda è stata caratterizzata nel tempo da un processo di innovazione, passando alla lavorazione del legno tamburato, oltre alla tradizionale attività di lavorazione del legno massiccio, con la produzione di prodotti che rispecchiano la tradizione pur mantenendo un design moderno e innovativo.

Il settore dell’hospitality

Braga S.p.a. è un’azienda che afferma la propria presenza, oltre che in campo edilizio anche nel settore dell’hospitality, fornendo porte di eccellente manifattura anche a numerose strutture alberghiere.

Il settore è in forte crescita, come mostrato dal rapporto Deloitte, in base al quale sono previsti investimenti pari a più di 100 milioni di euro nel 2023, oltre a una crescita del fatturato del settore alberghiero pari a un tasso compreso tra il 3% e il 12%. I risultati mostrano le ampie possibilità di crescita per Braga S.p.a., che ha delle basi valide per consolidare la presenza della propria attività nel settore dell’hospitality.

Il settore dell’edilizia residenziale

Nell’edilizia residenziale Braga S.p.a. ha un ruolo importante nel mercato dei serramenti e delle porte, soprattutto per quanto riguarda le forniture in fase di ristrutturazione delle abitazioni. Il mercato registra una forte crescita pari all’8,5% nel 2023, e al 6,2% nel prossimo anno, mentre nel 2022, dai dati emergenti dal rapporto UNICMI il valore registrato dal mercato è stato pari a 7 miliardi di euro. Il mercato dell’edilizia è in una fase di espansione, nel quale Braga S.p.a. gioca un ruolo cruciale nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie.

Espansione e previsioni

In base al rapporto di Federcostruzioni il settore dell’edilizia in Italia registra un trend di crescita positivo, nonostante l’aumento inflazionistico e le nuove normative più restrittive in tema di bonus fiscali. Il mercato è in fase di evoluzione e anche il segmento dei serramenti e delle porte registra una costante crescita. Braga S.p.a., con la sua prospettiva di crescita per il futuro pari al 4%, è in grado di sfruttare le opportunità di un settore in continua espansione.

Braga S.p.a.: innovazione e sostenibilità

Le porte di Braga S.p.a. sono create per soddisfare le esigenze anche dei clienti più esigenti, coniugando design e funzionalità. Nello stesso tempo l’azienda è costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni ecosostenibili nella produzione di porte in legno, con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente.

Braga S.p.a. propone prodotti di elevata qualità e dal design funzionale e ricercato sia per le porte ad uso domestico che per il settore alberghiero, ponendosi come azienda leader nel mercato italiano.

In base alle previsioni per il futuro e alla situazione attuale del settore edilizio, Braga S.p.a. è un punto di riferimento nel mercato delle porte, grazie all’impegno per l’innovazione e la sostenibilità ambientale, che rappresentano gli elementi cardini di questa azienda in piena espansione.



Contatti

Braga S.p.A.

Website: https://braga.it/

Email: contact@braga.it

