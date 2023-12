RICONFERMATE LE NUOVE TRATTE PER GLI STUDENTI DA VALSASSINA A COLICO ANCHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25

Data pubblicazione 30 Dicembre 2023

LECCO – Saranno riconfermate – in via sperimentale – anche per l’anno scolastico 2024/25 le nuove tratte della Linea D27 che collega la Valsassina con Casargo e Colico. Si tratta delle linee che permettono di raggiungere le fermate esistenti presso due importanti plessi scolastici: l’Istituto d’Istruzione Superiore Marco Polo di Colico e il Centro di Formazione Professionale Alberghiero CFPA di Casargo.

La novità è stata introdotta, in via sperimentale, dallo scorso mese di settembre con l’inizio dell’anno scolastico grazie all’intervento dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese che, rispondendo alle esigenze degli studenti, ha consentito di ottimizzare le corse del servizio di trasporto pubblico locale utilizzate dagli studenti contenendo così i tempi di percorrenza per gli spostamenti casa – scuola.

Ora, dopo i primi tre mesi di attività l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese ha già deciso di confermare – in via sperimentale – le stesse nuove tratte anche per il prossimo anno scolastico 2024/2025. (Orari e info: https://bergamo.arriva.it/area/valassina-e-bellano).

Abbiamo deciso di confermare le nuove tratte anche per il prossimo anno scolastico – i consiglieri del CdA dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, Franco De Poi e Marisa Fondra referenti per il territorio lecchese – per offrire agli studenti della Valsassina un’opportunità in più di raggiungere due importanti poli formativi del territorio. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione di sensibilità, attenzione e impegno dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese nei confronti dei passeggeri. Un ringraziamento va anche alla società Arriva Italia che gestisce il servizio e che si è resa disponibile per effettuare le modifiche richieste alla linea”.

“Grazie a questa linea ora per i ragazzi e le ragazze della Valsassina è possibile raggiungere direttamente in autobus la sede scolastica di via La Madoneta – dichiara la Dirigente Scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marco Polo di Colico Catia Baroncini -. Ricordo che l’Istituto Marco Polo offre un ventaglio di indirizzi tecnici e professionali perfettamente in linea con il tessuto economico della Valsassina. In particolare, con il nuovo percorso tecnico di Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, risulta l’unica realtà statale di tutta la provincia di Lecco di questo tipo. Per questo ringrazio l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese per l’attenzione agli studenti. Infatti, con la nuova linea D27 viene finalmente superata una situazione di svantaggio offrendo ai ragazzi della Valsassina la piena possibilità di scelta nell’ambito dell’offerta formativa provinciale”.