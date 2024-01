QUESTA SERA IL CINEFORUM DI PASTURO. IN IRAN “GLI ORSI NON ESISTONO” E IL REGISTA NON PUÒ FARE FILM

Data pubblicazione 25 Gennaio 2024

PASTURO – Gli orsi non esistono, film del regista iraniano Jafar Panahi, è la prossima proposta per gli appassionati del Cineforum Valsassinese.

Panahi è tra i più influenti cineasti iraniani e, nonostante la condanna che gli vieterebbe di girare film, espatriare e avere contatti con i media, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali: Camera d’or al Festival di Cannes del 1995, Pardo d’Oro a Locarno nel 2000, Leone d’oro a Venezia e Orso d’argento a Berlino nel 2006.

Gli orsi non esistono narra due storie d’amore: una metafilmica, l’altra reale. Panahi, che interpreta se stesso, si trova in un villaggio dell’Iran al confine con la Turchia. Qui si imbatte in una coppia di amanti cercano di scappare dal paese. Per aiutarli nell’intento, il regista produce un finto film, in modo che i due ottengano dei passaporti francesi falsi. Nel frattempo il regista si trova invischiato con le politiche del Consiglio degli anziani del villaggio. Panahi ha scattato una foto che ritrae una relazione clandestina tra un ragazzo e una ragazza promessa in sposa al figlio di uno degli anziani.

La proiezione è alle 21 al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo. La tessera per seguire l’intera rassegna costa 70 euro mentre per gli under 25 il costo è scontato a 50 euro; 7 euro invece l’ingresso alla singola proiezione.