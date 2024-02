LETTERE: “LASCIATI A PIEDI IN STAZIONE, BUS CANCELLATO E NIENTE RISPOSTE”, “ATTESO TRE ORE, MATTINATA PERSA”

Data pubblicazione 4 Febbraio 2024

LECCO – La nostra redazione è stata contattata telefonicamente e via email da alcuni utenti che hanno segnalato la mancata effettuazione della corsa delle 6:10 da Lecco per Barzio-Taceno e di quella delle 10:10 con la stessa destinazione.

Ugualmente non sono state effettuate le corse in discesa da Taceno verso Lecco delle 8:15 e la successiva alle 12:20.

Gentile redazione di Valsassinanews,

ci rivolgiamo a voi in quanto non siamo riusciti a comunicare il grave disservizio capitato nella mattinata odierna all’azienda di trasporto pubblico locale, perché nessuno rispondeva al telefono.

Siamo rimasti in attesa per due ore alla stazione di Lecco dell’autobus delle 10:10 per la Valsassina che non è arrivato.

Se questo è il modo di gestire un servizio pubblico è veramente pietoso, non è possibile lasciare a piedi gli utenti.

Speriamo che l’azienda chiarisca il grave disservizio, gli utenti meritano più rispetto.

Lettera firmata

da un gruppo di lettori

—————

Egregio Direttore,

volevo segnalare un disservizio di cui sono stato vittima questa mattina, l’autobus festivo da Barzio per Lecco delle ore 8,42 non è arrivato.

Ho dovuto attendere la corsa successiva che è passata 3 ore dopo perdendo tutta la mattina.

Un autentico disastro ed un pessimo modo di gestire il servizio pubblico, ma chi gestisce il servizio è al corrente di quanto avviene, altrimenti dovrebbe rassegnare le dimissioni.

Cordialmente,

C. N.