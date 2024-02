SOCCORSO IN FORRA. I TECNICI DEL CNSAS CONTINUANO L’ADDESTRAMENTO

Data pubblicazione 5 Febbraio 2024

CAMPODOLCINO (SO) – Sono ripresi gli appuntamenti di formazione e mantenimento per la squadra forra regionale del Cnsas lombardo. Nella sede di Stezzano (Bg), messa gentilmente a disposizione dalla IX Delegazione speleologica lombarda, sono in corso una serie di serate a tema, grazie alla disponibilità di un istruttore regionale sanitario membro della squadra, in cui i nostri soccorritori analizzano e ripassano l’impiego di tecniche e presidi sanitari da utilizzare in scenari reali.

Durante il fine settimana, venerdì 2 febbraio, sempre con un istruttore sanitario di soccorso in forra, si è tenuta una serata su ambienti freddi e ipotermia, propedeutica all’uscita del giorno seguente, sabato 3 febbraio, quando i tecnici si sono spostati in provincia di Sondrio e, con mute stagne, hanno percorso il torrente Rabbiosa a Campodolcino. In questo caso, hanno prestato particolare attenzione a possibili scenari di evacuazione, integrando gli armi dove necessario. Erano presenti un istruttore tecnico e un istruttore sanitario del Cnsas.

I tecnici di soccorso in forra devono essere pronti anche a intervenire in scenari inusuali e ostili, come peraltro già successo, per operazioni di soccorso e ricerca in torrenti ghiacciati o innevati. Gli appuntamenti dedicati alla formazione proseguiranno anche nei prossimi mesi, per mantenere sempre alto il livello di questa specialità.