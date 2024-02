PASTURO VIA CASERE: “NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE O PISTA DI BOB?”

Data pubblicazione 10 Febbraio 2024

Spett.le redazione di Valsassina News, sono un villeggiante di Pasturo. Dopo il mio periodo di vacanza nella scorsa estate, sono ritornato a Pasturo nei giorni scorsi e ho un preso un colpo vedendo i lavori che stanno facendo lungo il lato a valle della via Casere.

Ottimi questi lavori per la formazione di un marciapiedi.

Però che gusti barbari: per la protezione del marciapiedi hanno messo un guard rail degno di uno svincolo autostradale. Guardate le foto e giudicate!

Ma Pasturo non è sottoposto a vincolo di tutela ambientale?

Ma chi ha avuto questa bella idea?

Che sia del progettista; del Sindaco; della Giunta; del tecnico comunale; ma qualcuno di questi Signori avrà validato il progetto?

Sicuramente c’erano soluzioni migliori (barriere antisfondamento con fioriere, legno ecc.)

Guardate bene il guard rail; è per autostrade e non per strade comunali. Guardate i bulloni e i montanti che lo sostengono.

I responsabili di questo sfregio ambientale dovrebbero andare a scopare dove c’è pulito, non ad occupare posti dove neanche si rendono conto di dove siano.

Da questa strada poi non passano TIR o autoarticolati è una zona residenziale e basta.

La velocità di percorrenza sarà al massimo di 30/50 Km/h, c’era bisogno di questo dinosauro di guard rail?

Su questa Via, ma anche su tutto il paese di Pasturo il concetto di arredo urbano non è ancora stato assimilato.

Poi, visto dalla zona dove io abito, sembra l’inizio lavori per la realizzazione di una pista di bob (con le olimpiadi invernali potrebbe essere, sarebbe opportuno che il Sindaco indaghi).

Per darvi un’idea dell’obbobrio di Via Casere allego qui sotto le fotografie del guard rail messo sulla strada provinciale della Folla (Barzio) dove la velocità di percorrenza della strada è sicuramente elevata, dai 70 Km/h e oltre.

Grazie

Lettera firmata