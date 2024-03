NOLEGGIO LUNGO TERMINE PER PRIVATI: COME FUNZIONA E A CHI CONVIENE?

Data pubblicazione 29 Marzo 2024

Il noleggio a lungo termine è una soluzione di mobilità di grande successo, non solo tra i professionisti ma anche tra i privati, che preferiscono opzioni molto flessibili per le proprie esigenze quotidiane.

Grazie a questa particolare soluzione alternativa, è infatti possibile avere a disposizione 24 su 24, 7 giorni su 7, e per un discreto lasso di tempo, un veicolo senza nessun obbligo d’acquisto. Tutto quello che occorre fare è rivolgersi a professionisti e optare per una soluzione adatta alle proprie necessità, come ad esempio il noleggio a lungo termine privati di ALD.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Quando si parla di noleggio a lungo termine si fa riferimento a un particolare tipo di contratto in virtù del quale un soggetto, ovvero l’agenzia di noleggio, mette a disposizione dell’utilizzatore un mezzo (che può essere un’auto o un altro genere di veicolo) per un determinato lasso di tempo, che generalmente va dai 24 ai 60 mesi.

Per poter stipulare un contratto di noleggio è sufficiente recarsi presso un’agenzia di noleggio, fornire tutta la documentazione richiesta ed essere in possesso di tutti i requisiti (come, ad esempio, la maggiore età e una patente di guida in corso di validità), visionare i mezzi che rispondono alle proprie esigenze e firmare il contratto.

Al termine di questo, il noleggio a lungo termine non prevede un’opzione d’acquisto dell’auto in favore dell’utilizzatore. Ciò vuol dire che, una volta spirati i termini contrattuali, l’utilizzatore sarà pienamente libero di chiudere il rapporto con l’agenzia, procedere con un nuovo contratto con lo stesso veicolo o noleggiare un’auto differente.

Cosa include il noleggio a lungo termine?

Il contratto di noleggio a lungo termine include diversi servizi, alcuni sempre compresi e altri opzionali, che è possibile aggiungere pagando un sovrapprezzo:

Immatricolazione : è la compagnia di noleggio che si occupa dell’immatricolazione del veicolo scelto e della messa in strada;

: è la compagnia di noleggio che si occupa dell’immatricolazione del veicolo scelto e della messa in strada; Tassa di proprietà : la tassa di proprietà, chiamata anche bollo, può essere delegata all’agenzia di noleggio e inclusa nel canone;

: la tassa di proprietà, chiamata anche bollo, può essere delegata all’agenzia di noleggio e inclusa nel canone; Assicurazione : nel contratto di noleggio a lungo termine è inclusa anche l’assicurazione RC auto, obbligatoria per legge per circolare sul territorio italiano. Inoltre, sono previste delle polizze aggiuntive, come la kasko e la polizza furto e incendio;

: nel contratto di noleggio a lungo termine è inclusa anche l’assicurazione RC auto, obbligatoria per legge per circolare sul territorio italiano. Inoltre, sono previste delle polizze aggiuntive, come la kasko e la polizza furto e incendio; Interventi di manutenzione : la compagnia di noleggio si occupa anche degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, presso le officine convenzionate;

: la compagnia di noleggio si occupa anche degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, presso le officine convenzionate; Soccorso stradale: questo servizio opera 24 ore su 24 su tutto il territorio italiano (e, in alcuni casi, anche all’estero);

Tra i servizi optional, invece, è possibile citare l’auto sostitutiva in caso di guasti del veicolo noleggiato. Tale opzione può rivelarsi particolarmente utile per tutti coloro che viaggiano molto e che non vogliono correre il rischio di rimanere senza auto in caso di imprevisti. Altro optional è quello della sostituzione degli pneumatici a seconda della stagione e la carta carburante per il rifornimento.

A chi è consigliato il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è una soluzione particolarmente conveniente per chi percorre almeno 15.000 km all’anno e vuole avere sempre una vettura in perfette condizioni, senza doversi preoccupare degli interventi di manutenzione periodici necessari a garantirne l’efficienza.

Inoltre, il noleggio a lungo termine è consigliato a chi ama cambiare spesso veicolo, poiché non bisogna preoccuparsi della svalutazione (ovvero la perdita di valore) della vecchia vettura. In più, il noleggio a lungo termine può essere particolarmente vantaggioso per chi non ha voglia di occuparsi di tutti gli oneri burocratici relativi alla proprietà dell’auto, e per coloro che preferiscono pianificare il budget legato alla mobilità con precisione, in quanto il canone mensile del noleggio non cambia.