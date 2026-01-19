PRIMALUNA, TRACCE SULLA CICLABILE? “LASCIATE DALL’OPERATORE ECOLOGICO”

PRIMALUNA – “In merito alle segnalazioni sul percorso ciclopedonale, preciso che le tracce rilevate sono state lasciate dal mezzo dell’operatore ecologico durante le regolari operazioni di raccolta rifiuti e pulizia del percorso. Si tratta di interventi necessari per mantenere il decoro e l’igiene dell’area, che richiedono l’accesso autorizzato di mezzi di servizio”.

Lo dice la vicesindaca di Primaluna, Claudia Paroli, riguardo la pista ciclabile e l’impronta lasciata da un veicolo a motore .

“Per quanto riguarda gli attrezzi ginnici danneggiati da atti vandalici, ricordo che la gestione del patrimonio pubblico avviene attraverso attività ordinarie e programmate: gli interventi di riparazione sono in programma“, continua Paroli.

“Le infrastrutture come la pista ciclopedonale e le aree attrezzate sono patrimonio di tutti e richiedono collaborazione per essere preservate e godute. Invito chi dovesse notare danneggiamenti o comportamenti inappropriati a segnalarli ai nostri uffici”, conclude la vicesindaca del Comune di Centro Valle.

RedPri

