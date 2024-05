CALCIO: GOL E SPETTACOLO COL MODENA. IL LECCO SALUTA LA “B” PERDENDO 3-2

Data pubblicazione 10 Maggio 2024

LECCO – Al Rigamonti-Ceppi va in scena “the last dance” per la Calcio Lecco, che chiude la stagione di Serie B davanti al proprio pubblico contro il Modena. Curva nord ancora una volta gremita di sciarpe, fumogeni e bandiere, con i tifosi blucelesti più carichi che mai per far sentire, anche in questa triste occasione, la loro vicinanza alla squadra cittadina.

Pronti via e il Modena passa in vantaggio: lancio lungo dalle retrovie, Degli Innocenti scivola e Strizzolo ne approfitta per battere Melgrati. Ma il Lecco è grintoso e reagisce immediatamente con Inglese, che al 6′ impegna due volte Gagno da posizione defilata…