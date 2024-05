TRIAL: SESTA PIAZZA IN GIAPPONE PER GRATTAROLA E SPREAFICO

Data pubblicazione 20 Maggio 2024

MOTEGI (GIAPPONE) – La prima tappa della 50esima edizione del Campionato del mondo di Trial si è disputata nel grande parco di Motegi, in Giappone. Al via anche Matteo Grattarola con la Beta nella categoria più importante, la Trial Gp, e Mattia Spreafico nella classe Trial 2 alla guida della Vertigo. E dopo le due prove i due piloti lecchesi sono entrambi al sesto posto.

Grattarola nella prima giornata ha concluso la gara con 58 penalità piazzandosi al quinto posto nella classifica. Nella seconda giornata invece il pilota di Margno viene superato dal francese della Sherco Benoit Bincaz, che fa scalare Grattarola al sesto posto con 21 punti, gli stessi di Bincaz.

Per il valsassinese ci sarà la possibilità di rifarsi nel terzo doppio appuntamento mondiale, il Gp d’Italia che si correrà proprio in Valsassina. Appuntamento per i giorni 15-16 giugno a Cortenova, a due passi da dove vive il 14 volte campione italiano.

Capitolo Mattia Spreafico. Il pilota di Chiuso su Vertigo ha concluso sia il primo che il secondo giorno di gara al sesto posto nelle due sfide di Motegi. Anche per lui, come per Grattarola, un ex aequo. Stavolta con il nordico Sondre Haga: entrambi hanno 20 punti e sono accomodati sul sesto gradino della classifica iridata. Appuntamento ora per la seconda tappa iridata in programma ad Andorra nei giorni 8-9 giugno.