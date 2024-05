DA PRIMALUNA VERSO LE OLIMPIADI: ARTUSI NEL GRUPPO MILANO-CORTINA 2026 DELLA NAZIONALE DI FONDO

Data pubblicazione 21 Maggio 2024

PRIMALUNA – Arrivata in queste ore l’ufficialità dell’ingresso di Aksel Artusi nella Nazionale Milano-Cortina di Sci di fondo, squadra che ha già effettuato un collegiale di allenamenti a Tirrenia una decina di giorni fa.

Tradotto: non è ancora una convocazione alle Olimpiadi del 2026 del forte atleta valsassinese, ma va da sé che l’obiettivo è provare a rimanere in questo gruppo per il prossimo anno.

La FISI ha intanto ufficializzato le squadre di fondo per la stagione 2024/25 con ancora Marcus Cramer nel doppio ruolo di DT e allenatore – affiancato da Tommaso Custodero. I due guideranno la squadra A (13 atleti, otto uomini e cinque donne).

Ed eccoci al gruppo Milano-Cortina, condotto da Fulvio Scola e Renato Pasini (confermati): qui, nel team maschile con atleti nati tutti nel terzo millennio, arrivano tre new entry classe 2004: proprio Aksel Artusi da Primaluna, poi Teo Galli e Davide Ghio. “Grande soddisfazione” viene espressa dal padre di Aksel, Luca Artusi, suo primo allenatore. “L’obiettivo deve essere sempre di passaggio, guardare avanti con umiltà e determinazione. Ogni livello che si sale chiaramente è sempre più difficile ma è proprio nelle difficoltà che Aksel ha sempre dato il meglio”.

Accanto alle giovani speranze, anche un “osservato”: Andrea Zorzi.

Di seguito, le squadre Nazionali di fondo per la stagione 2024/25:

TECNICI

Responsabile Tecnico SQUADRE ELITE CRAMER MARKUS S.C. FALLERE ASD Coordinatore resp logistica squadre RIVA PAOLO S.C. FALLERE ASD Aiuto Allenatore Sq.A CUSTODERO TOMMASO S.C. ALPI M. ENTRACQUE Allenatore Sq. Maschile Mi-Co 2026 SCOLA FULVIO G.S. FIAMME GIALLE Allenatore Sq. Femminile Mi-Co 2026 PASINI RENATO C.S. CARABINIERI SEZ. SCI Aiuto allenatore e Resp. Skiman Sq.A RONC CELLA FRANCOIS C.S. ESERCITO Skiman Resp. scioline scorrimento Sq.A CARRARA RONALD S.C. VALSERINA Skiman Resp. scioline tenuta Sq.A BROCARD MARCO S.C. DRINK Skiman Resp. impronte manuali Sq.A CAOLA GIOVANNI A.D. U.S. CARISOLO Skiman Sq.A resp collegamento centro Lago FRANZONI MATTEO S.C. OREZZO VALSERIANA Skiman Sq.A solo TDS e Mondiali BORBEY MAURIZIO POLISPORTIVA POLLEIN Aiuto Allenatore Mi-C 2026 M/F Resp.Skiman CIOFFI GIUSEPPE C.S. CARABINIERI SEZ. SCI Skiman Mi-Co 2026 GRANDELIS TULLIO C.S. CARABINIERI SEZ. SCI Skiman Mi-Co 2026 ZAMPIERI STEFANO G.S. CASTIONESE Skiman Mi-Co 2026 VAIROLI MICHELE S.C. VAL VIGEZZO Responsabile Centro Ricerca Lago Tesero MACOR ENZO G.S. FIAMME GIALLE Sport Scientist CERISM SAVOLDELLI ALDO S.C. 13 CLUSONE A.D. Fisioterapista Sq.A femminile SABA CLAUDIO A.S.D. CAMOSCI Responsabile Fisioterapista SQ. Mi-Co 2026 PERUCCHINI DAVIDE S.C. GROMO A.D. Fisioterapista SQ. Mi-Co 2026 BIGONI BARBARA S.C. GROMO A.D. Fisioterapista SQ. Mi-Co 2026 BALDI DAVIDE S.C. GROMO A.D.

SQUADRA A

ATLETI

PELLEGRINO FEDERICO 01/09/1990 G.S. FIAMME ORO MOENA DE FABIANI FRANCESCO 21/04/1993 C.S. ESERCITO MOCELLINI SIMONE 05/05/1998 G.S. FIAMME GIALLE GRAZ DAVIDE 05/03/2000 G.S. FIAMME GIALLE VENTURA PAOLO 01/04/1996 C.S. ESERCITO DAPRA’ SIMONE 19/06/1997 G.S. FIAMME ORO MOENA BARP ELIA 19/12/2002 G.S. FIAMME GIALLE

ATLETE

GANZ CATERINA 13/11/1995 G.S. FIAMME GIALLE FRANCHI FRANCESCA 24/12/1997 G.S. FIAMME GIALLE COMARELLA ANNA 12/03/1997 G.S. FIAMME ORO MOENA DI CENTA MARTINA 06/03/2000 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

SQUADRA A SPRINT

ATLETI

HELLWEGER MICHAEL 28/10/1996 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI

ATLETE

MONSORNO NICOLE 07/02/2000 G.S. FIAMME GIALLE

SQUADRA MILANO CORTINA 2026

ATLETI

CAROLLO MARTINO 19/06/2003 G.S. FIAMME ORO CHIOCCHETTI ALESSANDRO 30/08/2001 G.S. FIAMME GIALLE BERNARDI RICCARDO 22/01/2000 C.S. CARABINIERI TICCO’ GIOVANNI 16/02/2000 G.S. FIAMME ORO MOENA POLI FABRIZIO 12/01/2000 UNDER UP SKI TEAM BERGAMO PETRINI GIACOMO 14/10/2003 AMATEUR S.C. SESVENNA VOLKSB. GHIO DAVIDE 27/04/2004 G.S. FIAMME GIALLE ARTUSI AKSEL 16/01/2004 C.S. ESERCITO GALLI TEO 07/10/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO

ATLETE

DE MARTIN PINTER IRIS 02/08/2004 C.S. CARABINIERI LAURENT NADINE 10/06/2003 G.S. FIAMME ORO HUTTER SARA 23/10/2001 G.S. FIAMME ORO TESSERATA CASSOL FEDERICA 08/05/2000 C.S. ESERCITO GISMONDI MARIA 13/06/2004 G.S. FIAMME ORO TESSERATA PITTIN CRISTINA 14/10/1998 C.S. ESERCITO CENA VIRGINIA 21/07/2004 G.S. FIAMME GIALLE TESSERATO

SQUADRA “OSSERVATI”

ATLETI

ZORZI ANDREA 24/10/2003 C.S. ESERCITO

SETTORE “GIOVANILE”

TECNICI

Direttore Tecnico Giovanile Rivero Paolo A.S.D. S.C. Valle Maira Allenatore Corradini Stefano G.S. Castello Di Fiemme Allenatore Betta Matteo U.S. Dolomitica A.S.D. Skiman Pasini Fabio C.S. Esercito Tecnico Coordinatore Ain Maschile Vanini Corrado S.C. Goggi Tecnico Ain Femminile Baudin Francesca G.S. Fiamme Gialle Tecnico Regolamenti E Gare Rosa Anna S.C. C. M. Valsassina A.D. Tecnico Coordinatore Centro-Sud E Gare 1°F. Tamburro Tommaso S.C. Barrea Tecnico Organizzazione Gare Rainer Michel C.S. Carabinieri

SQUADRA JUNIOR

ATLETI

Matli Gabriele 07/07/2005 G.S. Fiamme Gialle Cuc Tommaso 09/03/2005 C.S. Carabinieri tesserato Negroni Davide 10/09/2005 G.S. Fiamme Gialle tesserato Pozzi Federico 23/05/2006 G.S. Fiamme Oro Bianchi Niccolò Giovanni 14/06/2006 A.S.D. Sporting Club Livigno Pinzani Marco 05/07/2006 Sci C.A.I. Monte Lussari A.S.D.

ATLETE

Laurent Beatrice 05/05/2005 G.S. Fiamme Gialle (Tesserata) Folie Marit 04/11/2005 G.S. Fiamme Gialle (Tesserata) Bachmann Romina 03/04/2005 C.S. Carabinieri (Tesserata) Schwitzer Marie 05/01/2006 C.S. Carabinieri (Tesserata)

SQUADRA “AIN”

ATLETI

Goss Andrea 26/03/2005 U.S. Lavaze’ Varena A.S.D. Ferrari Luca 16/03/2006 U.S. Dolomitica A.S.D. Forneris Edoardo 08/07/2006 S.C. Alpi Marittime Entracque V. Romano Alessio 15/04/2006 C.S. Carabinieri (Tesserato) Sartori Tommaso 05/01/2006 Marzola G.S. Dilettantistico Pedranzini Daniel 30/05/2007 S.C. Alta Valtellina A.D. Pietroboni Luca 14/06/2007 Amateur S.C. Sesvenna V.

ATLETE