ARRIVA IL TOUR “100 PIEGHE IN VALLE”, MOTO TRA VALVARRONE, VALSASSINA E VAL D’ESINO

Data pubblicazione 24 Maggio 2024

VALVARRONE – L’Associazione 18° Tornante organizza la settima edizione di “100 pieghe in Valle”: domenica 2 giugno si terrà un tour motociclistico, aperto a tutti i tipi di moto, attraverso Valvarrone, Valsassina e Val d’Esino.

Il percorso, dalle 8.30 alle 12, prevede la scelta tra gli itinerari rosso e azzurro: partenza dalla piazza della stazione di Dervio, con passaggio su lago e arrivo al Passo di Agueglio, con aperitivo per gli iscritti; da lì la ripartenza verso Tremenico e poi Roccoli Lorla. Dalle 12.30, in località Roccoli Lorla, è previsto il pranzo; nel pomeriggio giochi per tutti.

Tutti i partecipanti riceveranno al momento dell’iscrizione gadget, un adesivo dell’associazione, la cartina del percorso con i passaggi fondamentali e un buono per l’aperitivo ad Agueglio. Il costo d’iscrizione al tour è di 12 euro.

Per gruppi numerosi è possibile riservare un tavolo per il pranzo scrivendo alla mail info@18tornante.it.

Rimane l’obbligo del rispetto del codice della strada durante il corso di tutta la manifestazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.