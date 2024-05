SCI: GATTI, MONTI E SMALDORE IN NAZIONALE. MARK E NICOLE MASTALLI IMPEGNATI IN GERMANIA

Data pubblicazione 24 Maggio 2024

LECCO – Gli atleti lecchesi Alessia Gatti, Aiace Smaldore e Andrea Monti sono stati convocati nella nazionale di skeleton e di skicross in vista della prossima Coppa del mondo

Alessia Gatti, 22 anni a luglio, e Andrea Monti, 25 anni sempre a luglio, sono stati inseriti nella Nazionale B di skeleton e parteciperanno alle tappe della Coppa Europa; obiettivo: la promozione in Coppa del mondo. Gatti è una delle migliori al mondo nella spinta, ma deve migliorare nella discesa. Monti è con Lorenzo Conti, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti e Gabriele Marenchino.

Nello skicross ci sarà invece Aiace Smaldore, 22 anni. L’atleta di Barzio, tesserato per lo Ski team Bellano, è tra i quattro atleti inseriti nella squadra B (con Giacomo Dalmasso, Daniel Moroder e Paolo Piccolo). Nella formazione A troviamo invece Davide Cazzaniga, ex Sci Club Lecco.

Intanto oggi inizia la stagione internazionale dello sci d’erba con i fratelli di Cortenova, Mark e Nicole Mastalli, impegnati a Neudorf (Germania) in una gara Fis, convocati dal direttore tecnico Fausto Cerentin. Per loro oggi è in programma il supergigante, domani lo slalom e domenica il gigante.