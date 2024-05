MOBILITAZIONE PER UNA CADUTA IN BICI, RISOLTA SENZA RICOVERO DEL FERITO

Data pubblicazione 27 Maggio 2024

PRIMALUNA – Grande allarme, poi rientrato, questo pomeriggio in territorio comunale di Primaluna ma non distante dalla via per Biandino – dove un 55enne si è infortunato, cadendo mentre procedeva in bicicletta.

Il fatto è stato segnalato poco dopo le 14. Subito sono stati allertati Soccorso Alpino ed eliambulanza di Areu; quest’ultima, decollata dalla base comasca di Villa Guardia, si è portata in Valsassina pronta ad intervenire per i soccorsi al ferito.

In realtà, una volta individuato dal CNSAS, il ciclista ha evidenziato condizioni di non particolare gravità (dall’iniziale codice giallo a un più tranquillizzante “verde“) e dunque l’uomo non è stato trasportato verso l’ospedale. Rientrato anche l’elicottero senza caricare l’infortunato.

RedCro