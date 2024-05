SEGNALAZIONE DA BALLABIO: ”PONTE ABBATTUTO, MA LAVORI FERMI…”

Data pubblicazione 28 Maggio 2024

BALLABIO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, dubbioso sulla pianificazione dei lavori di sostituzione del ponte in via per Morterone.

Buonasera,

sono ormai due settimane da quando, in una giornata di pioggia torrenziale, é stato abbattuto il ponte situato in via per Morterone per costruirne uno nuovo. Da allora, non si è più visto nessuno e i lavori sono fermi. Mi chiedo, se la causa di ciò sia il maltempo o il fatto che non sia pronta la nuova struttura? Sia nel primo che nel secondo caso, non si poteva posticipare l’inizio dei lavori e lasciare il ponte in piedi per il passaggio di auto e pedoni?

Inoltre mi chiedo, hanno intenzione di terminarlo o, come dicevate voi nei sondaggi, visto che siamo in Italia, é sempre il solito magna magna?

R. B.