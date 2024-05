FUSIONE? PASQUINI (A.) RISPONDE A PASQUINI (G.): “NESSUN FONDAMENTO, CONFONDE BASSA BRIANZA CON ALTA VALLE”

Data pubblicazione 29 Maggio 2024

Vogliamo tranquillizzare il candidato Giovanni Pasquini, il prossimo 8-9 giugno si voterà per il Sindaco di Casargo e per il futuro consiglio comunale. Mentre per i referendum sulle fusioni cui sono chiamati democraticamente a partecipare le popolazioni dei territori interessati, decidono i cittadini residenti e non i candidati NON residenti, peraltro categoria molto ben rappresentata nella sua lista.

Consigliamo di consultare la normativa a riguardo: art. 133 comma 2 Costituzione, art. 53 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia e la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29.

Inoltre non conosciamo bene Verderio Inferiore per fare affermazioni come ‘ridotto ad una landa desolata, noi’ molto più umilmente ci limitiamo ad impegnarci ogni giorno, come abbiamo fatto nei cinque anni precedenti, per Casargo e le sue frazioni.

In merito al progetto di fusione di qualche anno fa è una notizia priva di qualsiasi fondamento. Non so proprio dove l’abbia recuperata, temo che si confonda la bassa Brianza con l’Alta Valsassina.

Antonio Pasquini



Sindaco di Casargo

Candidato per la lista

“Valore Casargo”

L’ORIGINE (IERI) DELL’INTERVENTO DI OGGI: