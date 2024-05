“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”: NELLE PIAZZE I BANCHETTI DEL COE PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Data pubblicazione 30 Maggio 2024

BARZIO – Torna la campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria” a sostegno del diritto al cibo e dell’agricoltura familiare sostenibile. In Valsassina è anche quest’anno il COE di Barzio a farsi portavoce dell’iniziativa, con banchetti l’8 e 9 giugno a Introbio e Primaluna, oltre che in sede tutti i giorni. A fronte di una donazione minima di 7 euro si potranno ricevere pacchi di riso da un chilo, e il ricavato andrà al progetto Custodisci il tuo orticello in Camerun.

Il riso per una cosa seria è disponibile in sede a Barzio (via Milano 4) tutti i giorni dalle 8.30 alle 12, fino a esaurimento scorte. Sabato 8 giugno i volontari del Coe saranno presenti a Introbio, in piazza Sagrato dalle 17 alle 19, e a Primaluna in piazza IV Novembre dalle 19 alle 21. Domenica 9 giugno appuntamento a Introbio dalle 7.30 alle 12 e a Primaluna dalle 9 alle 11 e dalle 19 alle 21.